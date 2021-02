« Balance ton post » du 4 février 2021 : sommaire et invités de la spéciale vaccin ce soir sur C8

4.3 ( 7 )



« Balance ton post » du 4 février 2021 – Nouveau numéro inédit de « Balance ton post » ce soir dès 21h15 sur C8 et sur Mycanal.



Ce soir, Cyril Hanouna présentera ce jeudi une spéciale vaccin et désobéissance civile, en présence d’Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l’Industrie ! Elle répondra à toutes les questions sur la stratégie vaccinale et fera face à des Français en colère et Florian Philippot.



« Balance ton post » du 4 février 2021 : sommaire et invités de ce soir

Pourquoi la France est-elle dans les derniers pays à vacciner sa population ? Y’a-t-il une pénurie de vaccins en France ? Notre stratégie est-elle la bonne ? Quand la majorité des Français sera-t-elle vaccinée ? Y aura-t-il un vaccin français ? Autant de questions sans réponse que se posent tous les Français. La colère et l’incompréhension des Français montent.

Cyril Hanouna reçoit Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l’industrie, elle est une des seules ministres autorisées à s’exprimer sur la question des vaccins. La seule à pouvoir apporter les réponses à toutes nos questions, et aux vôtres que vous pouvez d’ores et déjà poser avec le hashtag #BalanceTonPost. Et elle a choisi Balance Ton Post ! comme seule émission pour répondre à toutes ces questions.



Elle s’exprimera également sur les appels à la rébellion de certains français qui expriment leur colère. En effet un mouvement monte et inquiète : la #DésobeissanceCivile.

Restaurateurs, patrons de théâtre, jeunes organisateurs de soirées, pour des raisons différentes ils ont tous appelé à une révolution et à presque une insurrection, et seront tous sur le plateau. Se rapproche-t-on d’une guerre civile ? Le chef de file de ce mouvement, Florian Philippot, fera également face à la ministre et aux éditorialistes pour débattre de cette question.

« Balance ton post » c’est ce soir dès 21h15 sur C8 et sur Mycanal juste après « Touche pas à mon poste ».

