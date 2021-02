E=M6 fête 30 ans de vie quotidienne, d’invention et de science… le 14 mars sur M6

4.9 ( 7 )



E=M6 fête 30 ans de vie quotidienne, d’invention et de science amusant le dimanche 14 mars 2021 dès 20h25 sur M6 et comme toujours sur 6PLAY.



Pour ses 30 ans, e=m6 vous propose un grand voyage dans le temps.

Pour cette spéciale 30 ans, nous passerons en revue 3 thèmes : nos téléviseurs, nos outils de travail au bureau, et côté alimentation, les aliments déshydratés avec le « Tang » et le « Bolino », 2 stars des années 90 ! Comme toujours des scientifiques décortiqueront à grand renfort d’expériences ludiques tous ces objets emblématiques de notre quotidien en 1991… et leurs équivalents version 2021 !

E=M6 fête 30 ans de vie quotidienne, d’invention et de science amusante

Pour ses 30 ans, e=m6 vous propose un grand voyage dans le temps et vous ramène à l’année de sa création… en 1991 !



Aux premières pages web, à la fin de l’URSS, à la télévision à 6 chaînes, aux grosses télévisions cathodiques, au minitel et à la folie de la “Bruelmania” !

Pour cette spéciale 30 ans, nous passerons en revue 3 thèmes : nos téléviseurs, nos outils de travail au bureau, et côté alimentation, les aliments déshydratés avec le “Tang”et le “Bolino”, 2 stars des années 90 !

Comment est-on passé des grosses télévisions cathodiques à des écrans ultra–fins ? À quoi ressemblaient les premiers ordinateurs et comment ont-ils évolué ? Les aliments déshydratés “prêt-à-l’emploi”existent-ils toujours ?

Au programme de ce numéro spécial, des décors et des costumes typiques des années 1990, des images d’archives de nos premières émissions avec Mac Lesggy et ses célèbres lunettes zébrées, des publicités de l’époque, des enfants d’aujourd’hui qui vont découvrir des objets et des technologies antérieures à leur naissance !

Comme toujours des scientifiques décortiqueront à grand renfort d’expériences ludiques tous ces objets emblématiques de notre quotidien en 1991… et leurs équivalents version 2021 !

