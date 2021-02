4.2 ( 5 )



La nouvelle saison de « Pékin Express » débute ce soir sur M6. Elle a été baptisée « Pékin Express : les pistes de la terre rouge »…. Oui mais la Covid-19 est passée par là et la production a été contrainte de modifier ses plans. Dès le 16 mars 2021, changement de programme.



« Pékin Express » victime de la Covid-19 change de nom dès le 16 mars 2021

LE TOURNAGE DE LA 14E SAISON DE PÉKIN EXPRESS DÉBUTAIT LE 5 MARS 2020, STÉPHANE ROTENBERG ET LES CANDIDATS ÉTAIENT LOIN D’IMAGINER QU’UNE PANDÉMIE MONDIALE ALLAIT BOULEVERSER LEUR AVENTURE !

Lancés sur « Les pistes de la terre rouge », les 8 binômes devaient traverser l’Ouganda, l’Éthiopie et les Émirats Arabes unis, avant de disputer la grande finale à Dubaï mais tout ne va pas se passer comme prévu.

De l’émotion, du dépaysement, de l’aventure et du rire, cette 14e saison va vous embarquer dans un voyage unique dont vous vous souviendrez.



Un parcours modifié en cours de route

Alors que l’aventure devait se dérouler en Afrique, seul l’Ouganda a pu être traversé avant l’interruption du tournage pour cause de pandémie.

La production a dû réécrire la suite de la route et a pu la relancer 6 mois après son arrêt dans des paysages tout aussi incroyables !

Seront ainsi visités la Grèce puis la Turquie.

Quant à la finale, elle se déroulera finalement entre l’Asie et l’Europe et non à Dubaï comme prévu.

Une finale à cheval entre l’Asie et l’Europe, Istanbul est la 26e ville la plus peuplée avec presque 16 millions d’habitants. Intrigante, bouillonnante et tentaculaire, on l’appelle aujourd’hui « la sublime ». Mais il y a quelques années, on l’appelait aussi « Byzance » ou encore « Constantinople ». Ces noms témoignent de son histoire exceptionnelle et la classe comme l’une des trois capitales antiques les plus importantes au monde..

Mais peu importe son nom « Pékin Express » est bientôt ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le streaming et le replay.

