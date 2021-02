Un si grand soleil en avance : Virgile en colère (résumé + vidéo épisode n°587 du 23 février 2021)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil du 23 février en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Virgile est en colère ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, il est contraint de jouer les indics et est très remonté contre Eve et Eliott, à cause de qui il est dans cette galère…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 587

Virgile appelle Eve pour la prévenir qu’il sait qui va se charger de récupérer les documents de Boisseron. Il s’agit de Vivien. Virgile dit à Eve de ne rien faire, il s’en occupe. Il espère que le procureur va tenir sa parole, il s’inquiète. Eve essaie de le rassurer mais Virgile est froid et dur : il aurait préféré ne jamais les connaitre elle et Eliott !



Et alors que Vivien a une importante mission à accomplir, Arthur voit clair dans le jeu de son père. Christophe, de son côté, tente de mettre en garde un ami contre un danger qu’il connaît bien.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 23 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

