« En Thérapie », la série signée Eric Toledano et Olivier Nakache arrive ce 4 février sur Arte

C’est ce jeudi 4 février que Arte lance la diffusion de la série « En Thérapie », signée par le duo de cinéastes Eric Toledano et Olivier Nakache, à qui l’on doit notamment les films « Intouchables » et « Le sens de la fête ».



Avec un prestigieux casting, « En Thérapie » est l’adaptation de la série israélienne Betipul, recontextualisée au lendemain des attentats de Paris en 2015. À travers les séances hebdomadaires de cinq patients, elle porte un regard plein d’humanité sur les failles et les contradictions d’une société française en état de choc.



Au programme pour cette première soirée de diffusion sur Arte, les cinq premiers épisodes inédits de la saison 1.

Synopsis et casting de la série « En Thérapie »

Paris, automne 2015. Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) reçoit chaque semaine dans son cabinet à deux pas de la place de la République, une chirurgienne en plein désarroi amoureux (Mélanie Thierry), un couple en crise (Clémence Poésy et Pio Marmaï), une ado aux tendances suicidaires (Céleste Brunnquell) et un agent de la BRI traumatisé par son intervention au Bataclan (Reda Kateb). A l’écoute de ces vies bouleversées, le séisme émotionnel qui se déclenche en lui est sans précédent. Pour tenter d’y échapper, il renoue avec son ancienne analyste, Esther (Carole Bouquet), avec qui il avait coupé les ponts depuis près de 12 ans.



Avec Frédéric Pierrot, Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésy, Pio Marmaï, Céleste Brunnquell

En Thérapie, résumés des épisodes du 4 février 2021

Episode 1 Ariane – lundi 16 novembre 2015, 9h

Un cabinet de psychanalyse dans le 11ème arrondissement de Paris. Ariane, jeune chirurgienne, est depuis un an la patiente de Philippe Dayan. Après les attentats, elle s’est retrouvée en première ligne à l’hôpital et a passé un week-end cauchemardesque. Pourtant, aujourd’hui, elle n’est pas là que pour ça : elle se sent enfin prête à partager un lourd secret avec son thérapeute…

Episode 2 Adel – mardi 17 novembre 2015, 10h

Dayan reçoit un nouveau patient: Adel Chibane, policier à la BRI. Adel était dans l’équipe d’intervention qui est entrée dans le Bataclan le soir du 13 novembre. Depuis, il a des symptômes de stress qu’il ne s’explique pas. Il prend contact avec Dayan, plein de réserves et de méfiance

Episode 3 Camille – mercredi 18 novembre 2015, 11h

Camille, 16 ans, est une jeune nageuse de haut niveau qui s’entraine pour les Jeux Olympiques. Elle se présente au cabinet de Dayan suite à un accident de vélo, les deux bras dans le plâtre. Son assurance réclame une expertise psychologique attestant qu’elle n’est en rien responsable de ce qui lui est arrivé.

Episode 4 Léonora et Damien – jeudi 19 novembre 2015, 17h

Dayan n’est pas expert en thérapie de couple, mais il a accepté de recevoir Damien et Léonora, qui vivent ensemble depuis dix ans. Récemment, Léonora est tombée enceinte alors que le couple avait renoncé à avoir un deuxième enfant. La crise qu’ils traversent semble insurmontable. Ils attendent de Dayan qu’il les aide à prendre une décision sur cet enfant à naître… ou qu’il la prenne à leur place.

Episode 5 Esther – vendredi 20 novembre 2015, 19h

Dayan sonne à la porte du cabinet d’Esther, ancienne amie et veuve de son mentor. Elle a également été son analyste et sa contrôleuse, mais Dayan ne l’a pas revue depuis le jour où, en pleine séance, il a claqué la porte. Mais aujourd’hui, il est prêt à oublier les vieilles querelles, désespéré de trouver un nouvel équilibre dans sa pratique.

