Audiences prime 3 février 2021 : « La fille dans les bois » en tête, succès pour « Le Grand Restaurant » de Pierre Palmade

4.8 ( 5 )



Annonces





Audiences prime 3 février 2021. Hier soir c’est le téléfilm inédit proposé par France 2 « La fille dans les bois » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Verdict :4.57 millions de téléspectateurs pour 19.4% de part d’audience moyenne.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences prime 3 février 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et sa série « Doc ». Les deux épisodes inédits proposés hier soir ont pu compter sur 3.93 millions de fidèles soit 18.6% du public présent devant son poste de télévision. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 29.2% de part de marché.

#Audiences @TF1 📌 #Doc leader FRDA-50a hier avec 29% de pda en moyenne sur les 2 épisodes de la soirée / 4.2M de tvsp pour l'épisode "Le sel de la vie". RDV mercredi prochain @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/GPttEZGYO9 — TF1 Pro (@TF1Pro) February 4, 2021



Annonces





On retrouve ensuite M6 et « Le Grand Restaurant » de Pierre Palmade. L’humoriste et ses nombreux invités ont amusé 3.05 millions de Français soit 13.6% des téléspectateurs.

De son côté France 3 proposait un numéro inédit de son magazine « Faut pas rêver » et une escale en pays de Savoie. 1.50 million d’amoureux de belles images ont répondu à l’appel soit 6.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.

W9 complète le top 5 avec sa série documentaire « Les routes les plus dangereuses du monde ». Un premier rendez-vous mais déjà 968.000 curieux (pda 3.9%)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés