Les « 12 coups de midi » : Bruno entre dans le Top 50 des plus grands maîtres de midi ! Certes il est loin des plus grands mais petit à petit Bruno fait son nid. Selon la page « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? », il est désormais le 49ème plus grand maître de midi de l’histoire du jeu.



Il faut dire que dans l’émission d’hier il a performé avec une victoire à 20.000 euros, dont 10.000 sont tombés directement dans sa cagnotte. Et avec 89.067 euros dans sa besace, Bruno fait désormais partie des 50 meilleurs candidats de l’émission.

Notez que ce classement est établi en fonction du nombre de participations et non en fonction du montant des gains contrairement à d’autres célèbres jeux comme « N’oubliez pas les paroles ». Si seuls les gains étaient pris en compte, Bruno serait un peu plus haut dans le classement.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, aucun nouvel indice. La plage, les palmiers, les planches de surf et c’est tout. Pas de quoi faire avancer le schmilblick.

Et Bruno, les internautes et les téléspectateurs pataugent. Aucun nom ne sort du chapeau actuellement. En clair personne ne sait qui se cache derrière cette étoile de midi.

Qui ne se cache pas derrière l’étoile mystérieuse ?

Et alors que personne n’a trouvé la bonne réponse on sait déjà qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Jennifer Lopez, Shakira, Julien Doré, Vaimalama Chaves et Keanu Reeves.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » aujourd’hui, jeudi 4 février 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

