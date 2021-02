Ici tout commence du 16 février : la police recherche Lisandro (résumé + vidéo épisode 77)

4.8 ( 6 )



Ici tout commence du 16 février, résumés et vidéo de l’épisode 77 – Lisandro a enlevé son fils hier soir en fin d’épisode de votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et ce soir, la gendarmerie le recherche activement… Gaelle ne manque pas de l’enfoncer en affirmant que le père d’Esteban est un homme violent qui la frappait.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 77

Gaëlle est avec les gendarmes aux marais salants où sa voiture et le bracelet électronique de Lisandro ont été retrouvés. Pour le gendarme, cela prouve que son ex-mari n’a pas l’intention de revenir. Réfugié dans la maison d’un ami, Lisandro tente de rassurer Esteban.

Et alors que l’enquête se poursuit, Rose tente de calmer les soupçons et de venir en aide à Esteban. Alors que Laetitia est sur un petit nuage, Kelly tempère ses ardeurs : le naturel revient toujours au galop. En cours, Eliott ne se laisse pas impressionner par les menaces de Greg et ose même le provoquer.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 77 du 16 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

