Audiences TV prime 15 février 2021 : « Je te promets » leader en baisse devant « Les aventures du jeune Voltaire »

Audiences TV prime 15 février 2021. Hier soir TF1 poursuivait la diffusion de sa série évènement « Je te promets » avec Camille Lou, Hugo Becker ou bien encore Marilou Berry.



Et alors que la série s’est imposée en tête des audiences chaque lundi soir depuis le début de sa diffusion, quels sont les chiffres de cette semaine ? Et bien ils sont en baisse avec 3.86 millions de téléspectateurs et 17.6% de part de marché.

C’est le premier épisode qui a été le plus suivi avec 4.1 millions de téléspectateurs et une nette domination sur le public féminin avec 27% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1 #Jetepromets très large leader avec:

📌4,1 millions de téléspectateurs (épisodes 1)

✅ 27 % pda Frda-50 en moyenne Rdv lundi prochain à 21h05 pour 2 nouveaux épisodes et pour le replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/GOZN5aA8D5 — TF1 Pro (@TF1Pro) February 16, 2021

Audiences TV prime 15 février 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et le final de la série « Les aventures du jeune Voltaire ». Les épisodes 3 et 4 ont pu compter sur 2.83 millions de téléspectateur soit 12.3 % du public présent devant son poste de télévision.

Sur France 3 la rediffusion du film de Gregory Hoblit « La Faille » avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling a pu compter sur 2.41 millions de cinéphiles (10.7% de pda).

Sur M6, la rediffusion d’un numéro de « Cauchemar en cuisine » a pour sa part réuni 2.28 millions de Français soit 10% de l’ensemble du public.

Arte complète le top 5 avec le film « L’aigle s’est envolé » suivi par 1.22 million d’amateurs de films de guerre (pda 5.4%).

Quant à soeur Marie-Clarence dans « Sister Act 2 », elle a de nouveau amusé sur W9 1.26 million de personnes soit 5.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.

