Ici tout commence : l’enquête avance, Rose déçue d’Antoine, ce qui vous attend mardi 2 février (épisode n°67 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain, mardi, dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 67 qui sera diffusé le mardi 2 février, Jérémy semble ne pas être le coupable de l’explosion !



En effet, alors que le gendarme lui montre la vidéo, Jérémy est certain que ce n’est pas lui. Il explique qu’il savait par son père pour la caméra et qu’il l’avait coupée pour remettre la plancha en place.



Jérémy reste suspect mais l’enquête fait une belle avancée : avec l’analyse des débris de l’explosion, les gendarmes découvrent qu’un déclencheur à distance a été utilisé et que la bouteille de gaz était en fait une bombe !

De son côté, Guillaume est en colère contre Vincent, qui ne les a pas informés quand Jérémy est venu se confier. Et en cours, ça dégénère. Elodie reproche à Jérémy d’avoir laisser Louis se faire accuser à sa place… Clotilde doit stopper son cours !



Rose est déçue par Antoine. Ils devaient partir en amoureux en week-end mais il doit faire de l’administratif pour l’institut et préfère annuler… Rose continue alors de se rapprocher de Lisandro. Ce dernier a obtenu une remise de peine et n’aura bientôt plus de bracelet électronique. Il compte demander la garde alternée de son fils et Rose propose de l’aider.

Quant à Enzo, il fait exprès de rater son évaluation de pâtisserie afin de se réconcilier avec Anaïs…

Rendez-vous mardi 2 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

