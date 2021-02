Ici tout commence : Rose regrette, la tombe d’Auguste saccagée, ce qui vous attend jeudi 4 février (épisode n°69 en avance)

4.9 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 69 qui sera diffusé le jeudi 4 février, la tombe d’Auguste a été saccagée !



Annonces



Annonces

En effet, alors qu’Antoine et Claire s’inquiètent que le coupable de l’explosion soit toujours dans la nature, Clotilde et Rose découvrent que la tombe de leur père a été saccagée…



Annonces



Annonces



Annonces





Antoine constate que la tombe d’Auguste est la seule du cimetière à avoir été dégradée et le même dragon que la casquette a été tagué !

A l’institut, c’est toujours la guerre entre Théo et son père au sujet de Marta. Cette dernière a encore des vertiges et Théo la surprend alors que Teyssier la soutient… Théo décide de balancer à sa mère pour le baiser de Teyssier et Marta. Mais quand Constance en parle à Marta, celle-ci affirme que c’est faux et que ça n’est jamais arrivé !



Annonces





Et alors qu’Antoine a préparé un petit déjeuner à Rose pour s’excuser, elle regrette le baiser échangé avec Lisandro. Elle va le voir pour lui dire qu’il faut oublier et qu’elle aime Antoine, elle ne veut pas le tromper.

De son côté, Lisandro garde son fils pour la journée. Mais ça ne se passe pas très bien, il doit hausser le ton avec Elodie, qui refuse de travailler avec Salomé et casse des assiettes sous les yeux du petit garçon…

Rendez-vous jeudi 4 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés