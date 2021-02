Ici tout commence : un choc pour Antoine, Hortense embrasse Hugues, ce qui vous attend vendredi 19 février (épisode 80 en avance)

4.8 ( 6 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 80 qui sera diffusé le vendredi 19 février, Antoine va avoir un gros choc…



En effet, alors qu’Antoine est pour l’instant incapable de pardonner à Rose sa tromperie avec Lisandro, il va recevoir la visite de Souleymane.



Et son fils n’est pas venu seul, il est avec Valérie ! Un énorme choc pour Antoine quand il aperçoit son ex. Mais Valérie n’a pas complètement retrouvé la mémoire et quand elle voit Antoine, elle ne se souvient pas du tout de lui…

Lisandro remercie Rose pour tout ce qu’elle a fait pour lui. Elle lui confie qu’elle ne sait pas si Antoine va lui laisser une seconde chance…



De son côté, Hortense est perturbée parce que Hugues lui a dit sur ses sentiments. Il vient pour manger à l’institut mais se heurte à Célia, qui lui dit clairement ce qu’elle pense ! Célia dit à Hugues qu’elle pense qu’il utilise son argent pour attirer Hortense, beaucoup plus jeune que lui.

Hortense est en colère contre Célia et elle part retrouver Hugues, qui est finalement parti sans manger. Hugues lui demande ce qu’elle pense de lui et Hortense l’embrasse…

Rendez-vous vendredi 19 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

