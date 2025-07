Plus Belle La Vie du 3 juillet 2025 : Samuel risque gros, Blanche bouleversée (résumé + extrait vidéo épisode 368 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 3 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 368 de PBLV – Samuel se reprend en main cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va rejoindre un groupe de paroles et décidé de tout dire à Patrick pour le vol d’opioïdes !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 juillet 2025 – résumé de l’épisode 368

Gabriel accompagne Samuel à un groupe de parole, bien que ce dernier ne veuille pas y aller au départ. Finalement, Samuel accepte et s’y rend. Au début, il a du mal à se confier, mais il finit par se lancer. Il parle de son addiction et revient sur toute l’histoire familiale. Il avoue même avoir voulu mettre fin à ses jours la veille. La responsable du groupe le félicite pour son courage et pour ses 36 heures sans opioïdes.

Idriss retrouve Morgane et lui propose de remplacer les boîtes d’opioïdes volées pour couvrir Samuel. Choquée, Morgane hésite, mais Idriss lui explique ce que risque Samuel. Finalement, Morgane accepte de garder le secret.



Jennifer est avec Samuel, qui lui confie qu’il va mieux. Il promet de se battre pour s’en sortir et lui parle du groupe de parole, qui lui a fait du bien. Jennifer lui assure qu’elle sera là pour lui, et Samuel lui renouvelle son amour.

Plus tard au commissariat, Samuel revient, se sent un peu mieux et s’excuse auprès de Morgane et Idriss. Ils lui annoncent qu’ils l’ont couvert pour les médicaments. Mais Samuel décide finalement d’aller parler à Patrick et lui avoue la vérité sur le vol des opioïdes !

De son côté, Apolline retrouve plusieurs annonces similaires à l’arnaque dont Aya a été victime. Bien que l’escroc ait tout supprimé, Aya a conservé des captures d’écran. Apolline commence par envoyer une mise en demeure par mail, en se faisant passer pour une avocate, ce qui laisse Aya sceptique. L’arnaqueur finit par l’appeler, et Apolline continue son bluff. Finalement, l’homme propose de régler ça à l’amiable.

À la résidence, Ophélie ne comprend pas qu’Aya continue de faire confiance à Apolline. Celle-ci revient avec une bonne nouvelle : l’arnaqueur a remboursé Aya et même doublé la somme ! Aya est très heureuse.

Au Pavillon des Fleurs, Hector explique suivre un programme particulier à la piscine. Plus tard, Blanche le retrouve et l’interroge sur cette activité. Il avoue avoir commencé une thérapie aquatique, une phase expérimentale. Mais pour lui, il est trop tard, il y va surtout pour la recherche. Blanche est attristée, mais Hector la rassure : il n’a pas changé d’avis, pire, il a déjà choisi une date. Blanche fond en larmes, elle n’est pas prête.

Luna vient parler à son voisin et lui montre des captures d’écran de la vidéo-surveillance prouvant qu’il n’y avait personne au Pavillon des Fleurs. L’homme, odieux, la traite de menteuse, se montre menaçant et lui reproche de le harceler… Luna préfère s’en aller.

