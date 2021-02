Les « 12 coups de midi » replay : Bruno gagne encore, Jean-Luc Reichmann au piano, pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

4.8 ( 6 )



Les « 12 coups de midi » replay. Que s’est-il passé aujourd’hui dans le jeu de TF1 les « 12 coups de midi » ? À vrai dire pas grand chose. Bruno a encore gagné mais sans réaliser de coup de maître; Jean-Luc Reichmann s’est mis au piano histoire de nous mettre un peu d’ambiance. Quant à l’étoile mystérieuse, dite étoile de midi par les puristes, elle n’a pas délivré de nouvel indice.



Et on commence par la victoire du jour de Bruno. 2.000 euros aujourd’hui à partager pour le maître de midi, soit 1.000 euros de plus dans sa cagnotte. Petit à petit il monte dans le classement des plus grands champions du jeu. Pour l’instant il n’est toutefois qu’en 44ème position.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Personne ne sait, même pas les fans du programme. Si habituellement le nom fuite dès les premiers jours sur la toile, cette fois c’est le suspense le plus total. Pas un nom « crédible » ne sort actuellement, ce qui rend au final le jeu bien plus intéressant pour les téléspectateurs.

Et surtout ne vous fiez pas à ce que vous pouvez lire ou entendre sur les réseaux sociaux. Ce n’est que du FAKE et/ou des suppositions nées de l’imagination débordante de certains.



Quels sont les indices ?

Et bien ce sont toujours les mêmes à savoir : une plage, des palmiers et des planches de surf. S’agit-il de plusieurs ou d’un seul servant d’image de fond ?

Les noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse : Jennifer Lopez, Shakira, Julien Doré, Vaimalama Chaves, Keanu Reeves, Bruno Salomone, Laury Thilleman.

Les « 12 coups de midi » replay

Alors qu’il ne se passe pas grand chose dans le jeu, profitons de ce moment pour écouter les prouesses musicales de Maboule puis de Jean-Luc Reichmann au piano… C’était ce midi dans les « Douze coups de midi »

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain, samedi 6 février 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

Bruno jouera pour une 18ème participation et débutera l’émission avec 91.067 euros dans sa cagnotte.

Bruno va t-il être éliminé avant de trouver l’étoile mystérieuse ? Pour le savoir restez fidèle !

