Loana se confie sur sa perte de poids spectaculaire

Loana va mieux et c’est un peu comme une renaissance en ce moment pour la gagnante de Loft Story, qui a connu des années sombres et fait plusieurs tentatives de suicide. Aujourd’hui âgée de 43 ans, Loana a perdu beaucoup de kilos ces derniers mois et elle se confie dans le nouveau numéro du magazine Closer paru aujourd’hui.



« J’ai perdu 16 kilos et j’ai retrouvé une silhouette qui me fait plaisir » a confié Loana.



« Je re-fais un peu de sport à la maison, je sors mon chien…Bref, je suis bien! (…) J’ai arrêté tout ce qui était substances illicites et médicaments. Je prends juste mon traitement contre la bipolarité » a-t-elle poursuivi.

Sur le réseau social Instagram, Loana affirme qu’elle est de retour et elle parle là aussi de sa transformation.



« J’essaie de revenir au top 👌 pour vous et pour cela : début de ma transformation. Je vous tiendrai informer au fur et à mesure.. De retour : Loana is back for you » a-t-elle écrit en publiant une photo d’elle.

PHOTO la transformation physique de Loana

