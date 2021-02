« Les aventures du jeune Voltaire » : histoire et résumés des épisodes de ce soir (n°1 et 2)

4.2 ( 5 )



« Les aventures du jeune Voltaire » : épisodes du lundi 8 février 2021. Ce soir France 2 lance une mini-série évènement baptisée « Les aventures du jeune Voltaire ». Pour la découvrir rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV



« Les aventures du jeune Voltaire » : c’est quoi ?

L’histoire

Roturier de naissance, le futur Voltaire va bousculer toutes les conventions sociales et religieuses de son temps. Embastillé deux fois, exilé en Angleterre, historiographe de Louis XV, détesté par la Cour de France, millionnaire à 40 ans grâce à des spéculations. Voltaire veut tout : la gloire, les femmes et l’argent !

C’est ainsi que, confronté à l’arbitraire, au fanatisme religieux et à une monarchie étroite de vue, que François Arouet devient le grand Voltaire.

Les épisodes de ce lundi 8 Février 2021

ÉPISODE 1 – JÉSUITE ET LIBERTIN : Comment Voltaire est éduqué chez les Jésuites, comment il en sort, fréquente les libertins, et devient la honte de son père.

Comment il séduit la jeune et peu farouche Olympe, à la grande fureur de sa mère, la journaliste-pamphlétaire Dunoyer, et de l’ambassadeur de France à La Haye.



Comment Voltaire se voit refuser la première mouture d’Œdipe par la troupe de la Comédie-Française, et comment il est fêté par la duchesse du Maine à la cour du château de Sceaux.

Et enfin ce qu’il advient de Voltaire, qui choisit le mauvais camp, à la mort de Louis XIV.

ÉPISODE 2 – LA BASTILLE À 20 ANS

Comment Voltaire est impliqué, malgré lui, dans un complot contre le Régent.

Comment, pour éviter la Bastille, il est confiné dans un beau château où il rencontre une jeune et jolie aspirante comédienne qui lui donne de l’amour et du chagrin.

L’enlèvement du Régent s’organise au château de Sceaux, et ce qui en advient.

Comment et pourquoi Voltaire se retrouve enfermé à la Bastille.

Comment il finit par en sortir et comment Œdipe, finalement joué à la Comédie-Française, est un succès et un scandale.

« Les aventures du jeune Voltaire », une fresque historique moderne et pleine d’action, qui vous permettra découvrir un jeune Voltaire plein de fougue et sous un angle nouveau. À découvrir ce soir sur France 2 et dès maintenant sur France.TV.

