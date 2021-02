« Je te promets » du 8 février : la suite de votre série ce soir sur TF1 (VIDEO)

4.3 ( 6 )



Je te promets au programme TV de votre lundi 8 février 2021 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa toute nouvelle série « Je te promets », portée par Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé, et Narcisse Mame. Rappelons qu’il s’agit d’une adaptation de la série « This is us » numéro 1 au box-office américain. « Je te promets » retrace dans les douze épisodes de cette première saison le destin émouvant d’une famille hors normes.



A suivre sur TF1 dès 21h05 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1



Episode 3 : Florence assume mal son rôle de mère adoptive. Elle part trouver des réponses auprès du père biologique de Mathis. Maud va faire une découverte sur le passé de Tanguy qui fait jaillir sa jalousie. Amidou rappelle à son fils quelles sont ses origines, lui qui a toujours tout fait pour s’intégrer. Fraîchement reconverti au métier de comédien, Michaël est pris de doutes concernant sa légitimité.

Episode 4 : La directrice de l’école de Mathis apprend à Florence et Paul que leur fils est surdoué. Il va falloir le changer d’école. Face à l’insistance de Tanguy, Maud va devoir lui présenter son père. Michaël, qui peine à faire passer ses émotions, est coaché par Olivia, qui trouve une méthode plutôt originale ! Mathis doit expliquer son métier de trader à l’école de Violette, qui a peur qu’il ennuie tout le monde avec ses explications inintéressantes.



VIDEO Je te promets, les premières minutes de l’épisode 3 du 8 février

