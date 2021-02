« L’amour est dans le pré » du 8 février 2021 : ce soir suite des portraits de la saison 16

5 ( 4 )



« L’amour est dans le pré » du 8 février 2021. Ce soir c’est la suite des portraits de la saison 16 de « L’amour est dans le pré ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et bien sûr en replay sur 6PLAY.



« L’amour est dans le pré » du 8 février 2021 : demandez le programme

Pour cette nouvelle saison, Karine Le Marchand vous emmène découvrir les douze agriculteurs qui vont partager leurs quêtes amoureuses avec vous. Ils sont âgés de 27 à 62 ans. Ils viennent des quatre coins de la France… et, pour la première fois, de Suisse également. Ils sont éleveurs, vignerons, maraîchers, horticulteurs ou encore sylviculteurs.

Certains sont extravertis, d’autres réservés ; certains ont des look qui détonnent, d’autres des personnalités qui étonnent ; certains ont connu des échecs amoureux, d’autres sont complètement novices dans les choses de l’amour ; certains veulent fonder une famille, d’autres croquer la vie à deux en amoureux. Mais ces 9 hommes et 3 femmes ont tous un point commun : le désir profond de trouver l’élu de leur cœur. Grâce à l’Amour est dans le pré, une chance unique se présente avec l’espoir de briser la solitude et de réaliser leur rêve de vie à deux !

Regardez bien les portraits de ces douze nouveaux agriculteurs qui vont partager avec vous leurs quêtes d’amour, écoutez-les attentivement. Et si vous sentez que votre cœur bat plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de l’amour, écrivez à l’agriculteur qui vous a ému !



Découvrez Valentin : vidéo

Nous vous proposons maintenant de faire connaissance avec Valentin, 27 ans, le benjamin de cette nouvelle saison de L’amour est dans le pré !

Succès d’audience la semaine dernière

Pour son retour, l’émission a plutôt bien fonctionné lundi dernier. La première partie des portraits a ainsi réuni 2.97 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 300.000 de plus que les portraits de la saison précédente.

#audience #ADP #Portraits#Succès

▶️Nette progression auprès des jeunes, vs les portraits de la saison 15 ❤️2.9M° (+0.3M° vs les portraits 2020)

🚜13% en 4+ (+15%)

❤️17% auprès des – de 50 ans (+30%)

🚜18% auprès des FRDA-50 (+25%)

❤️21% auprès des 15-34 ans (+55%) pic.twitter.com/7AZtTP4Z2r — M6Pro (@M6pro) February 2, 2021

En sera t-il de même ce soir ? Réponse mardi matin !

