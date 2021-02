« Pékin Express : les pistes de la terre rouge » dès le 23 février 2021 sur M6

4.6 ( 16 )

« Pékin Express : les pistes de la terre rouge ». Les aventuriers de « Pékin Express » vous manquaient ? Bonne nouvelle ils seront de retour dès le 23 février 2021 sur M6. Vous allez enfin pouvoir voyager…



Annonces



Annonces



Annonces





Lancés sur « Les pistes de la terre rouge », les 8 binômes devaient traverser l’Ouganda, l’Éthiopie et les Émirats Arabes unis, avant de disputer la grande finale à Dubaï mais tout ne va pas se passer comme prévu. De l’émotion, du dépaysement, de l’aventure et du rire, cette 14e saison va vous embarquer dans un voyage unique dont vous vous souviendrez.

« Pékin Express : les pistes de la terre rouge » : présentation

Pour cause de pandémie, la course va certes débuter sur les routes les plus désertiques du monde en Ouganda, mais se poursuivra finalement à travers la Grèce, terre des cités antiques puis s’achèvera en Turquie, un pays aux formations géologiques exceptionnelles.

Les candidats sont, plus que jamais, motivés et prêts à repousser leurs limites. Chaque binôme participe à l’aventure Pékin Express pour un challenge particulier. Qu’ils soient en couple, entre amis, en famille ou de parfait inconnus, ils vont avoir à cœur de se dépasser en visant un seul objectif : la victoire !



Annonces





Qui sont les 8 binômes engagés dans l’aventure ?

❱ Christophe et Claire : le père chic et la fille choc. Un binôme avec deux personnalités très différentes : Christophe est contemplatif et intellectuel, Claire est dynamique et sportive.

❱ Florent et Noël : les collègues catalans. Noël était un ami du papa de Florent, ils se connaissent depuis 17 ans et sont collègues depuis 5 ans.

❱ Sabine et Loïc : le binôme d’inconnus. L’enjeu est de taille pour ces deux mélomanes que tout oppose.

❱ Pierre-Louis et Arnaud : les frères fêtards. Avec 2 ans d’écart, les 2 frères sont aussi les meilleurs amis, ils partagent tout : passion de la fête, amis et métiers.

❱ Crisoula et Jenny : la tante et la nièce Belges. Très proches depuis toujours, et encore plus soudées avec les épreuves de la vie, la tante et la nièce veulent vivre une aventure hors du commun.

❱ Aurore et Jonathan : le couple du nord. Tous deux originaires du Nord de la France, ce sont de vrais Ch’tis ! Issus d’un milieu modeste, ils sont fiers de leur réussite professionnelle.

❱ Kaoutar et Nour : mère et fille explosives.Totalement fusionnelles, la mère et la fille se sont beaucoup rapprochées depuis le divorce difficile de Kaoutar.

❱ Rose-Marie et Cinzia : les copines parisiennes. Rose-Marie et Cinzia se sont rencontrées à Hawaï il y a 13 ans, lors d’un séjour linguistique. Entre elles ce fut un vrai coup de foudre amical.

Évadez-vous avec « Pékin Express : les pistes de la terre rouge » dès le 23 février 2021 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés