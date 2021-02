EXCLU Plus belle la vie : Lucie libérée, un mort, la guerre continue au Mistral (infos PBLV)

3.8 ( 11 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 26 février Vous êtes fan de PBLV et impatient de savoir ce qu’il va se passer prochainement dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si tel est le cas, comme tous les week-ends, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Lucie va finalement être libérée !

En effet, alors que Camille a réussi à tenir tête à Jacob, elle permet à Lucie de se sauver ! La petite fille est accueillie par un agriculteur qui prévient la police. Lucie est interrogée par la police avant d’enfin retrouver son père. Jean-Paul, qui n’y croyait plus, est soulagé et heureux de retrouver sa fille. Mais Lucie l’interroge encore sur sa mère alors que Jean-Paul ne sait toujours pas comment retrouver Samia…



De son côté, Camille réussit à inverser la tendance, elle attache Jacob ! Ce dernier la supplie de le libérer, Camille est tiraillée… Et quand la police met en place une opération autour du cabanon, elle fait appel à Emma. L’opération se termine mal, un incendie se déclare au cabanon ! Emma et Camille en sortent indemnes mais Camille annonce à la police que Jacob a a péri dans les flammes. Un corps est bien retrouvé mais impossible de l’identifier ou de retrouver de l’adn.

Baptiste finit par accepter que Camille s’installe chez eux, Thomas et Gabriel l’accueillent dans la famille.

Au Mistral, la guerre se poursuit et tous les coups sont permis ! César place une souris au bar du Mistral, Charles Frémont la découvre et se fait offrir son repas… Il fait ensuite une très mauvaise pub au bar, Sophie pense que c’est un coup de Thomas. Pour se venger, elle fait publier de mauvais avis du restaurant Le Marci sur internet. Luna n’en peut plus de cette guerre et leur propose un défi : cuisiner pour une équipe de tournage, qui choisira qui elle a préféré !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 8 février sur France 3

Au commissariat le piège est en place. Camille, fébrile, appelle Jacob qui lui donne un rendez-vous. Pour Friedman, le ton qu’emploi Jacob est doux et rassurant, il sécurise Camille. Elle n’agit que suivant les directives de Jacob, la seule qui peut contrecarrer ses ordres c’est Emma. Cette dernière devra assister à l’intervention, c’est la seule personne que Camille acceptera de suivre. Quand Emma pose le micro sur sa sœur, des souvenirs resurgissent chez Camille…

Dès le matin, Thomas est stressé et demande à Riva de gouter tous les cocktails. Barbara, stressée elle aussi, demande à César de gouter tous les plats. Face au menu élaboré de Barbara, Alison choisit un plat plus convivial, le fish and chips. De son côté, Thomas fait une rencontre qui risque de bouleverser sa vie…

Dès le réveil, Estelle et Francesco regardent les commentaires laissés par la communauté. Margot, une fan rencontrée dans la rue leur demande de se mettre en scène…

