« Top Chef » du 24 février 2021 : un éliminé et un défi exceptionnel en trompe-l’œil, ce soir sur M6

5 ( 5 )

« Top Chef » du 24 février 2021. Déjà le 3ème épisode de la nouvelle saison de TOP CHEF ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces





« Top Chef » du 24 février 2021 : ce soir

3e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 12 candidats encore en compétition.

L’épreuve de Sébastien Vauxion et Jérôme Banctel : la pomme de terre

Pour cette première épreuve, ce n’est pas un mais deux chefs doublement étoilés qui vont mettre au défi les candidats. À eux deux, ils ont des univers très différents, mais un point commun : ils ont fait du produit le plus consommé en France, le cœur de leurs assiettes gastronomiques : la pomme de terre ! Sébastien Vauxion, seul chef pâtissier doublement étoilé du monde, est à la tête du premier restaurant gastronomique de desserts ! Ce chef avant-gardiste propose dans son restaurant un incroyable dessert de pomme de terre ! Jérôme Banctel, qui a réalisé l’exploit d’obtenir 2 étoiles dès la première année d’ouverture de son restaurant, toujours à la recherche de techniques innovante pour réaliser des assiettes créatives, propose à sa table une incroyable recette de pomme de terre cuite à la chaux.

Pour cette épreuve, deux duels : la brigade de Michel Sarran va affronter celle Paul Pairet. Leur mission, surprendre le chef Vauxion avec leur version d’une pomme de terre en sucré. La brigade d’Hélène Darroze sera opposée à la brigade de Philippe Etchebest sur le défi salé et ils devront convaincre avec leur version créative de ce produit que le chef Banctel connait par cœur. La brigade qui remporte son duel sera directement qualifiée pour la semaine prochaine alors que les candidats des deux brigades perdantes se retrouveront en deuxième épreuve.



Annonces





L’épreuve d’Andoni Aduriz : le trompe-l’œil

2 étoiles Michelin, 7e meilleur restaurant du monde en 2019. L’espagnol Andoni Aduriz, surnommé le rebelle des fourneaux, est une référence pour bon nombre de chefs de la nouvelle génération. Figure incontournable de la gastronomie mondiale, le Basque aborde la cuisine sous plusieurs angles, notamment psychologique, et il aime déstabiliser les sens des clients qui passent dans son restaurant près de San Sebastian.

Le chef doit notamment sa renommée à ses assiettes de trompe-l’œil ! Mais attention, chez Aduriz, le trompe-l’œil prend une tournure spectaculaire car il s’amuse à reproduire des produits que l’on n’imaginerait tout sauf comestibles : pomme pourrie, savon avec ses bulles… l’imagination du chef n’a aucune limite. Mais attention, sa démarche n’est pas qu’artistique : c’est bien l’expérience gastronomique qui le motive. Pour lui, ces trompe-l’œil provoquent un contraste entre ce que le cerveau pense manger et le goût réel de ses assiettes, créant une véritable surprise à la dégustation et décuplant ainsi les goûts. Les candidats vont donc devoir rivaliser de technique et de créativité pour réaliser un trompe l’œil d’un genre totalement inattendu sur le même modèle qu’Aduriz. Le chef écartera l’assiette la moins convaincante visuellement ; 5 assiettes seront dégustées et une seule qualifiée pour la semaine suivante.

Le chef étoilé Andoni Aduriz lance un défi exceptionnel aux candidats : réaliser un trompe l'œil d'un genre totalement inattendu 🤯

📺 #TopChef mercredi à 21.05 en partenariat avec @KonbiniFr, @RTLFrance et @CuisineAZ pic.twitter.com/sRZHnKmMtf — M6 (@M6) February 22, 2021

La dernière chance : la poire

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile : décider, parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, qui ira en dernière chance.

Oui mais attention car ce soir un chef perdra l’un des siens ? Qui sera éliminé de « Top Chef » ce soir ? Pour le savoir rendez-vous dès 21H05 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés