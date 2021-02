« Doc » du 24 février 2021 : le final de la saison 1 ce soir sur TF1 avec les deux derniers épisodes

5 ( 4 )



Annonces





« Doc » du 24 février 2021. C’est déjà l’heure du final pour le « Doc » de TF1. Les deux derniers épisodes de la saison 1 seront diffusés ce soir dès 21h05 puis seront disponibles en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Doc » du 24 février 2021 : vos deux épisodes de ce soir (final saison 1)

Épisode « Complots » : Darius Corrola, l’ancien interne, accuse Andrea d’avoir falsifié les données sur le Satonal. Lorenzo ne croit pas à cette version des faits, mais Marco le fait chanter : s’il parle, il dira à tout le monde que Lorenzo a pris de la drogue. Andrea veut parler à Corrola. Agnès l’en dissuade, mais elle rencontre l’interne en secret juste avant qu’il ne meure. Lorenzo est prêt à tout pour que son amie puisse recevoir une greffe de foie, mais les chefs de service refusent car elle est toxicomane. Finalement, l’hôpital reçoit un foie hépatite B positif, comme Alba le fait remarquer, les receveurs en attente sont négatifs. La greffe est donc possible et Lorenzo s’engage à s’occuper d’elle. Le docteur Martel est fière de sa fille et elle lui propose de l’assister lors de la transplantation. Alba envisage de changer de spécialité et d’aller en chirurgie, au grand dam de Riccardo. Une course de natation est organisée pour une œuvre caritative et le service doit y participer.

Épisode « L’heure des choix » : Andrea rejoint Caroline pour lui dire qu’Agnès a été victime d’un malaise. A l’hôpital, Lorenzo tente de convaincre Andrea de ne pas s’occuper d’Agnès, mais celui-ci refuse. Lorenzo propose une solution à Marco pour éviter d’accuser Andrea dans l’affaire du Satonal et se heurte à un refus. Restée seule avec Agnès, Caroline lui demande de dire à l’équipe qu’elle a été en contact avec Darius. Agnès lui promet de révéler la vérité si ses hémocultures sont positives. Alba annonce à Ricardo qu’elle s’est inscrite au concours pour l’internat de chirurgie. Teresa réunit les troupes pour la course caritative. Elle demande à Elisa de dire à Gabriel de rapporter son contrat signé pour l’année suivante. Clara reçoit la visite de Lorenzo qui lui prodigue des conseils sur son traitement à venir.



Annonces





Y’aura t-il une saison 2 ?

Et la question que vous vous posez peut-être est : « Y’aura t-il une saison 2 ? ». La réponse est OUI ! La saison 2 a été actée en Italie mais n’est pour le moment qu’en cours de développement. En clair c’est pas pour demain plus. On évoque une diffusion en Italie pour le premier semestre 2022 et pas avant. Pour la France il faudra se montrer beaucoup plus patient.

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière votre série s’est imposée en tête des audiences avec 3.82 millions de fidèles soit 18.2 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mercredi devant leur petit écran.

Le « Doc » tire sa révérence ce soir à partir de 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés