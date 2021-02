« La faute à Rousseau » du 24 février 2021 : les deux épisodes de ce soir

4.6 ( 9 )



« La faute à Rousseau » du 24 février 2021. Après des débuts encourageants, le prof de philo le plus déjanté du PAF est de retour ce soir sur France 2 pour deux nouveaux épisodes inédits. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



« La faute à Rousseau » du 24 février 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 3 « Emma et le devoir » : Emma est jolie, vivante, et mature, très mature pour son âge. Et pour une bonne raison : elle prend en charge depuis des années sa mère bipolaire. Pourtant ces derniers temps, Emma se prend à rêver de construire sa vie, déménager, aller dans l’école de ses rêves et, qui sait, s’autoriser une histoire d’amour.

Rousseau tente de la pousser en ce sens, mais rien n’est moins sûr. Sa mère tombe dans une nouvelle phase maniaque et Emma est prête, encore une fois, à sacrifier ses rêves pour l’aider… Elle, qui a toujours voulu montrer qu’elle pouvait y arriver seule, acceptera-t-elle cette main tendue ?



Épisode 4 / Ethan et l’Identité

Issu d’un milieu populaire, Ethan est un élève brillant, promis à un très bel avenir. Mais pour Ethan, l’urgence n’est pas les études supérieures mais la fin du mois… Rousseau devine le dilemme d’Ethan : faire des études supérieures quitte à s’éloigner des siens ? Ou rester fidèle à son milieu mais sacrifier son avenir ?

Plus d’infos sur la série en cliquant ICI

Alors que 3.03 millions de téléspectateurs ont découvert les deux premiers épisodes la semaine dernière, qu’elle sera l’audience de cette semaine ?

