Audiences TV prime 1er mars 2021 : « Je te promets » leader sur TF1, nouveau carton pour « Indiana Jones » sur W9

Audiences TV prime 1er mars 2021. En ce premier jour du mois de mars, qui a remporté la bataille des audiences de la première partie de soirée ?



Et c’est une nouvelle victoire pour la série de TF1 « Je te promets ». Verdict : 3.84 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 19 % sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus). C’est le premier épisode qui a été le plus suivi avec 4.2 millions de téléspectateurs.

Notez une nouvelle place de leader sur le public jeune et féminin avec notamment 29% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1 #Jetepromets très large leader et toujours performante sur cibles avec : ✅ 4,2 millions de téléspectateurs (ep 1)

et en moyenne:

📌29% pda FRDA-50a

📌26% pda 15-34a Rdv lundi prochain à 21h05 pour le final de cette saison intense et en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/pyz5caZo4D — TF1 Pro (@TF1Pro) March 2, 2021

Audiences TV prime 1er mars 2021 : autres chaînes

Le téléfilm proposé par France 2 « Intraitable » s’est pour sa part contenté de 2.75 millions de téléspectateurs et 12.6% de part de marché. Admirablement porté par Fred Testot, on s’attendait à mieux pour cet unitaire.

Si les agriculteurs ont la côte – le succès du documentaire « Nous paysans » de France 2 lundi dernier en est la meilleure preuve – cela ne marche pas à tous les coups. Hier soir la spéciale du magazine E=M6 n’a pas franchement affolé les compteurs. 2,19 millions de téléspectateurs et 9.3% de pda pour la première partie; 1.84 million de téléspectateurs et 9.6% pour la seconde.

Nouveau carton pour W9 avec « Indiana Jones et le temple maudit » vu ou revu par 1.77 million d’inconditionnels de la saga à succès, soit 8.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

Et le flop du jour est à mettre à l’actif de France 3 avec son documentaire « Paris romantique, Paris érotique ». À peine 1.29 million de curieux pour 5.9% de part d’audience.

