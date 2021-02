Audiences TV prime 23 février 2021 : carton pour « Nous paysans » (France 2), succès pour « Pékin Express » (M6)

5 ( 5 )



Annonces





Audiences TV prime 23 février 2021. Quelle chaîne a remporté la bataille des audiences hier soir en première partie de soirée ?



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et bien c’est France 2 qui a réalisé un vrai carton d’audience avec « Nous paysans ». La France aime ses agriculteurs et l’a encore prouvé. Le documentaire proposé dès 21h05 a ainsi réuni 5.03 millions de Français soit 21.1% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant la petite lucarne.

Audiences TV prime 23 février 2021 : les autres chaînes

TF1 proposait deux épisodes inédits de la série américaine « S.W.A.T. ». Portée par le beau Shemar Moore, ils ont pu compter sur 3.60 millions d’inconditionnels soit 15.3 % du public présent devant son poste de télévision.



Annonces





France 3 proposait pour sa part des rediffusions de sa série « Crimes parfaits ». Et les fidèles enquêteurs ont été nombreux à répondre à l’appel. Verdict : 3.30 millions de téléspectateurs pour les deux premiers épisodes d’une soirée qui en comptait 4. La part de marché atteint 14.1% sur l’ensemble du public.

Sur M6 début de la nouvelle saison de « Pékin Express »… une saison un peu particulière puisqu’elle va changer de nom et de parcours dès l’épisode 4 pour cause de pandémie mondiale. Et ce premier numéro a suscité la curiosité de 2.89 millions d’aventuriers soit 13.6% des téléspectateurs. Meilleur démarrage depuis 2014 mais aussi une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 27.3% de part de marché et un record historique sur cette cible.

.@M6 #Audiences #PekinExpress 🏆Record d'audience pour un lancement de saison depuis 7 ans

💪Meilleur lancement historique pour les -50 ans

🥇Leader auprès des FRDA-50, -50 ans et des enfants 🦏14% en 4+

🐘27% en FRDA-50

🦒27% en -50 ans

🐒28% auprès des enfants

🎉2,9 M tlsp pic.twitter.com/MlLj3s7zSA — M6Pro (@M6pro) February 24, 2021

W9 complète le top 5 avec W9, le match de football féminin France/Suisse. La victoire des Bleues par 2 buts à 0 a fait vibrer 725.000 footeux soit 3.2% des téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés