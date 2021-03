Ici tout commence du 2 mars : Hortense face au regard des autres (résumé + vidéo épisode 87)

5 ( 2 )



Ici tout commence du 2 mars, résumé et vidéo de l’épisode 87 – Hortense doit affronter le regard des autres ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la jeune femme doit faire face à la rumeur et elle se sent mal. Heureusement, elle peut compter sur le soutien d’Eliott.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 87

Hortense est victime du regard des autres élèves, depuis que Lionel leur a envoyé son profil sur le site d’escorts. Motivée par Eliott et Célia, Hortense reprend confiance en elle et décide d’assister à son cours.

Les professeurs sont divisés sur les mesures à prendre alors qu’Hortense tente de se défendre. Pendant ce temps, Greg cache à Lionel son nouvel ami. Laetitia et Kelly font preuve de témérité en cuisine et s’assurent que Clotilde ne s’aperçoive de rien



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 87 du 2 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

