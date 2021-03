Demain nous appartient spoilers : Marc de retour, Lucie met Victoire en plein dilemme, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 8 au 12 mars)

4.2 ( 5 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 8 au 12 mars 2021 – Le week-end commence et comme chaque samedi, on propose aux accros à la série de TF1 « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qu’il va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être agitée pour la police, mais aussi pour Victoire !



En effet, alors que Marc Véry est de retour et que la police va tout faire pour réussir à enfin l’arrêter, voilà que Lucie décide de présenter son compagnon à Victoire. Celle-ci est sous le choc quand elle découvre que c’est le tueur aux alliances !

Victoire va alors être en plein dilemme : doit-elle trahir sa meilleure amie ou son compagnon en ne prévenant pas Gorges ?



De son côté, Isam est sur le départ. Il doit rentrer en Tunisie. Mais Timothée tente un dernier truc pour qu’il puisse rester à Sète…

Quant à Chloé, le comportement de Xavier la laisse perplexe. Elle est perdue et pense à tirer un trait définitif sur le procureur.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 8 au 12 mars 2021

Lundi 8 mars (épisode 877) : Anna a l’impression de revivre un vieux cauchemar. Karim tente alors de persuader ses collègues d’intervenir. Alma tient à inviter Renaud et Marianne à dîner pour sceller leur réconciliation avec Samuel. Si ses intentions sont bonnes, on ne peut en dire autant de sa cuisine… Louise et Bart se creusent la tête pour faire plaisir à Aurélien et Mathilde.

Mardi 9 mars (épisode 878) : Victoire est excitée à l’idée de rencontrer le nouveau compagnon de sa meilleure amie. Elle n’est pas au bout de ses surprises… Manon pense à sauter le pas avec Isam. Aurélien se met en danger en refusant d’obéir à sa mère.

Mercredi 10 mars (épisode 879) : Victoire est confrontée à un dilemme moral. Ne sachant quelle conduite adopter, elle demande conseil à Marianne. Georges s’inquiète pour sa compagne. Timothée décide d’agir afin d’empêcher le retour d’Isam en Tunisie. Furieuse, Louise découvre que ses enfants lui ont menti. Elle reprend les deux adolescents, sans savoir qu’ils sont en réalité de mèche avec Bart.

Jeudi 11 mars (épisode 880) : Victoire, tiraillée, hésite à trahir sa meilleure amie. Pendant ce temps, la police de Sète a réuni les preuves nécessaires pour boucler une vieille enquête. C’est en grande partie grâce à Aurore, qui semble s’impliquer particulièrement dans cette affaire. Chloé trouve que Xavier se comporte comme un goujat. Justine appréhende la rencontre avec la famille de Tristan : elle redoute d’être jugée sur son passé.

Vendredi 12 mars (épisode 881) : Alors que sa meilleure amie la supplie de lui venir en aide, Victoire prend une décision radicale. Aurore nourrit des soupçons que Karim et Georges ne partagent pas. Quand Tristan décide de prendre un jour de congé pour passer du temps avec Justine, c’est la catastrophe au Spoon. Chloé s’apprête à tirer définitivement une croix sur Xavier, mais ce dernier n’a pas dit son dernier mot…

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 8 au 12 mars

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

