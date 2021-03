Coupe de France 16ème de finale : suivez le match Brest / PSG en direct, live et streaming

4.4 ( 7 )



Annonces





Coupe de France 16ème de finale. Ce soir en direct sur France 2, deux équipes de ligue 1 vont s’affronter dans le cadre des 16ème de finale de la Coupe de France. L’équipe de Brest sera ainsi opposée à celle du PSG.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour ne pas rater une miette de cette rencontre, branchez-vous sur Eurosport 2 (réservé aux abonnés) ou sur France 2 dès 21h10.

Coupe de France 16ème de finale : Brest/ PSG en direct, live et streaming

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, possibilité de suivre la rencontre en streaming gratuit et légal sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV.

Un streaming également possible pour les abonnés à Eurosport via le player de la chaîne.



Annonces





Score en live et en direct

Vous pourrez également suivre le score en direct via le site Match en direct.

Ce soir à 21h05, les Brestois s'attaquent à l'ogre parisien tenant du titre ! 🏆 16e de finale de la @Coupedefrance

🆚 @SB29 vs @PSG_inside

#️⃣ #SB29PSG

📍 Stade Francis-Le Blé pic.twitter.com/6WSz30TosB — France 2 (@France2tv) March 6, 2021

Notez, et c’est important de le préciser, que ce match se jouera sans Neymar qui devrait toutefois refouler la pelouse du Parc des Princes mercredi soir face à Barcelone dans le cadre du 8ème de finale retour de la Ligue des Champions.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés