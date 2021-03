« The Voice » du 6 mars 2021 : ce soir sur TF1, le plus grand fou rire de l’histoire

4.8 ( 6 )



« The Voice » du 6 mars 2021. Gros succès d’audience de TF1, cette 10ème saison de « The Voice » se poursuit ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay vidéo sur MYTF1 pour la suite des auditions à l’aveugle.



« The Voice » du 6 mars 2021 : au programme

Et ce soir vous assisterez au plus gros fou rire de toute l’histoire de « The Voice ». Et c’est Amel Bent qui va en être à l’origine. La chanteuse et coach emblématique du programme a voulu faire dans la poésie… Mais son vers a fait plus qu’amuser la galerie au point de mettre Florent Pagny dans tous ses états. Regardez plutôt…

#TheVoice

Le plus gros FOU RIRE de toute l’histoire de The Voice vous est offert par @amel_bent @VianneyMusique @LavoineOfficiel et @florentpagny 😂😂😂 pic.twitter.com/jv9LdAZ2mI — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) March 5, 2021



The Voice : replay, rattrapage

Si vous n’étiez pas au rendez-vous de la précédente émission, sachez que 8 nouveaux talents sont venus grossir les rangs de nos 4 coachs :

– Angélo et Camelione ont choisi de rejoindre Vianney.

– Elodie est allée dans l’équipe d’Amel Bent.

– Azza et Tom ont choisi d’être coachés par Florent Pagny.

– Alyah, Luciano et Luc ont pour leur part choisi d’intégrer l’équipe de Marc Lavoine

Les toutes 1ères minutes de l’épisode 5 sont à DÉCOUVRIR ICI

« The Voice » revient ce soir sur TF1 et MYTF1. Répondrez-vous aussi nombreux que la semaine dernière ?

