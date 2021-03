Ici tout commence : Charlène et Hortense s’unissent, Claire coincée, ce qui vous attend mardi 16 mars (épisode 97 en avance)

5 ( 4 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 97 qui sera diffusé le mardi 16 mars, Hortense et Charlène vont finalement s’unir pour tenter de piéger Hugues.



En effet, Charlène informe Hortense du chantage de Hugues avec sa vidéo intime. Hortense refuse de se remettre avec Hugues et conseille à Charlène de se confier à sa mère…



Mais face à Constance, Charlène se défile, elle est incapable de lui dire la vérité. Il lui vient une idée, elle en fait part à Hortense. Les deux jeunes femmes décident de s’unir pour piéger Hugues. Hortense va le voir et fait mine qu’elle ne lui en veut plus…

Un peu plus tôt, Hugues vient au restaurant de l’institut pour mettre la pression à Charlène. Lisandro lui demande de partir, il refuse. Lisandro avertit Claire mais elle est coincée ! Quand elle le menace d’appeler les gendarmes, Hugues menace de porter plainte contre les élèves qui se sont introduits chez lui, dont Maxime Delcourt… Claire convoque les élèves en question, elle est en colère et leur demande de se tenir à distance de Hugues.



De son côté, Noémie n’arrive pas à dire à Mehdi que Teyssier le manipule. Mehdi est tellement motivé et investir qu’elle ne réussit pas à lui parler…

Rendez-vous mardi 16 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

