Au début du mois de septembre dernier, on apprenait avec une infinie tristesse la mort d’Annie Cordy à l’âge de 92 ans. La chanteuse, comédienne et meneuse de revue était alors terrassée par un arrêt cardiaque.



Oui mais aujourd’hui la voilà bien malgré elle au coeur d’une incroyable polémique que personne n’avait vu vraiment venir. Et tout est parti de l’attribution de son nom au tunnel Léopold II de Bruxelles …

Annie Cordy : accusation de racisme pour sa chanson « Chaud cacao »

Et c’est sur le plateau de RTL-TVI que cette polémique, qui pour beaucoup n’a absolument pas lieu d’être, a éclaté.

Avant il faut savoir que la commune de Bruxelles a choisi de modifier le nom de ce pont afin de tenter de faire oublier les accusations de racisme envers l’ancien roi.



Et en optant pour le nom d’Annie Cordy, elle n’imaginait très certainement pas que ça pouvait continuer.

Si l’architecte féministe Apolline Vranken s’est dit ravie de la féminisation progressive des noms de voies et autres monuments de Belgique, elle aurait préféré un autre choix, plus consensuel… car dérangée par le sens général de la chanson « Chaud cacao ».

Discours similaire pour Mireille-Tsheusi Robert, présidente de BAMKO (Centre Féministe de réflexion et d’action. sur le racisme anti-noir.e.s). Evoquant un choix populaire, qui n’était visiblement pas le sien, elle qualifie la chanson de raciste.

Une polémique que Michèle Lebon, la nièce d’Annie Cordy, n’a toujours pas compris…

Les images

Une polémique jugée surréaliste par certains internautes qui clament haut et fort leur incompréhension notamment sur les réseaux sociaux. Découvrez maintenant quelques images du débat de RTL-TVI à ce sujet.

Dommage qu’Annie Cordy ne soit plus parmi nous… On imagine en effet qu’elle aurait eu à coeur de répondre à cette polémique car, et tous ceux qui ont eu la chance la cotoyer, le savent : Annie Cordy n’était absolument pas comme ça.

