Ici tout commence : Delphine frappe Greg, Célia et Jérémy s’aiment toujours, ce qui vous attend jeudi 1er avril (épisode 109 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 109 qui sera diffusé le jeudi 1er avril, un nouveau rebondissement vous attend !



En effet, Greg ne se frappe pas lui-même et il va confier son terrible secret à Eliott, qui est sous le choc.



Greg veut que ses parents s’en aillent, il demande alors à Eliott d’aller dénoncer l’agression de son père à Claire et Antoine. Mais Claire refuse d’arrêter la masterclass, le plan de Greg est un échec. Greg veut quitter l’institut, il prépare ses bagages mais sa mère n’accepte pas sa décision !

C’est Delphine qui prend la ceinture et frappe son fils encore et encore ! Greg est en réalité battu par sa mère.



De son côté, Jérémy est jaloux de la relation entre Célia et Mathis. Il confie à Vincent qu’il est toujours amoureux de Célia et peut être même plus qu’avant. Vincent pense que leur relation finira par devenir normale… Mais alors que Mathis embrasse Célia, elle arrête et le repousse. Elle confie à Hortense qu’elle aime toujours Jérémy même s’ils ne se touchent plus.

Rendez-vous jeudi 1er avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

