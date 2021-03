Ici tout commence du 12 mars : Maxime et Salomé interrogent Charlène (résumé + vidéo épisode 95)

4.9 ( 8 )



Ici tout commence du 12 mars, résumé et vidéo de l’épisode 95 – Alors qu’ils sont bien décidés à réussir à faire ouvrir les yeux d’Hortense dans votre feuilleton « Ici tout commence », ce soir Maxime et Salomé vont interroger Charlène. Ils la questionnent au sujet de Hugues et découvrent un étrange point commun avec Hortense…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 95

Hortense arrive chez Hugues pour lui apporter ses courses. Ce dernier change rapidement de sujet pour évoquer la robe qu’il lui a offert. Hugues avoue qu’il adorerait voir Hortense la porter, ce qui met la jeune femme mal à l’aise. A l’Institut, Maxime et Salomé apprennent qu’Hugues avait déjà offert cette même robe à Charlène…

Et pour le bien de Mehdi, Claire impose une condition inattendue à Teyssier. Quant à Lionel, il ne comprend pas pourquoi Greg ne lui a pas révélé son secret, mais il promet de l’aider.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 95 du 12 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

