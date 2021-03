Audiences TV prime 11 mars : « Section de recherches » leader en hausse pour son final, « This is us » plombe M6

5 ( 2 )



Audiences TV prime 11 mars 2021. Sans surprise nouvelle place de leader pour la série de TF1 « Section de recherches » hier soir. La chaîne en diffusait le double épisode final, synonyme de crossover avec une autre série phare de la chaîne « Alice Nevers ».



Et cela s’est révélé être un énorme carton. Verdict : 5.72 millions de téléspectateurs pour 28.1% de part de marché.

Notez une pda de 21% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1 Excellent score pour le final de saison de #sectionderecherches large leader et en hausse : ✅6 millions de téléspectateurs

📌21% pda Frda-50 en moyenne A voir et revoir sur @MYTF1 RDV jeudi prochain pour découvrir la nouvelle série Gloria avec Cécile Bois pic.twitter.com/5Ybafb13M4 — TF1 Pro (@TF1Pro) March 12, 2021

Audiences TV prime 11 mars 2021 : autres chaînes

France 3 prend la seconde place avec une énième rediffusion du film de Nicole Garcia « Un balcon sur la mer ». Emmené par Marie-Josée Croze et Jean Dujardin, il a de nouveau convaincu 1.95 million de Français soit 9% des téléspectateurs.

Sur France 2 les thèmes abordés dans les reportages du magazine d’Elise Lucet « Envoyé Spécial » ont suscité l’intérêt de 1.45 million de personnes, soit 7% du public présent devant son poste de télévision.

On retrouve ensuite Arte avec sa série « En Thérapie » dont les 4 épisodes inédit ont réuni 1.25 million de fidèles (5.6% de pda).

Et c’est W9 qui complète le top 5 avec la rediffusion du film « Le masque de l’araignée » porté par Morgan Freeman et Monica Potter. 1.03 million de cinéphiles se sont laissés convaincre (4.8% de pda).

Nouveau flop pour M6 et sa série « This is Us » avec seulement 859.000 téléspectateurs pour les deux premiers épisodes inédits d’une soirée qui en comptait 5 (3.9% de pda).

Quant au documentaire de C8 « Loana, une lofteuse up and down », il s’est contenté de 537.000 téléspectateurs soit 2.5% de l’ensemble du public.

