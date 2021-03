Ici tout commence : Greg dit la vérité, Marta assure, ce qui vous attend mardi 30 mars (épisode 107 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 107 qui sera diffusé le mardi 30 mars, Greg va enfin finir par dire la vérité !



En effet, alors que Benoit est sous le choc des accusations de Rose, il débarque dans le bureau de Claire et Antoine et fait un scandale.



Benoit menace de porter plainte pour diffamation tandis qu’Antoine propose à Claire de suspendre la masterclass pour éloigner le chef de Greg. Claire veut prendre le temps de réfléchir et demande à Rose de s’éloigner des Delobel.

Mais Rose retourne voir Delphine, qui ne la croit toujours pas… Greg débarque et affirme que son père ne l’a pas frappé. Il va chercher la ceinture et finit par avouer à Rose et Delphine qu’il se frappe lui-même car il ne se supporte plus !



De son côté, Charlène surprend Greg avec Eliott et comprend qu’il s’est servi d’elle pour cacher qu’il est gay. Elle est en colère et lui balance des mots blessants… Greg demande à Eliott de se tenir éloigné de lui…

Quant à Marta, elle stresse avant son épreuve mais Théo la soutient. Et finalement c’est une réussite ! Marta se sent inférieure aux autres élèves de l’institut mais Clotilde la félicite pour son plat et la rassure.

Rendez-vous mardi 30 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

