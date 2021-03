Demain nous appartient spoiler : Mathilde et Ben enlevés par Marc et Lucie ! (VIDEO)

5 ( 1 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – C’est morts d’inquiétude que Sacha, Clémentine et Louise vont se rendre au commissariat dans quelques jours dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, ils viennent signaler la disparition de Ben et Mathilde !



La police ne les prend pas au sérieux, la thèse de la fugue étant la plus probable… Mais en réalité, ils sont tombés par hasard sur la planque de Marc Véry et Lucie, qui les ont enlevés !



Morts d’inquiétude, Sacha, Clémentine et Louise débarquent au commissariat. Ben et Mathilde ne sont toujours pas rentrés chez eux et la police ne les a pas encore retrouvés. Pour Aurore, pas de quoi s’alarmer : il s’agit probablement d’une fugue…

Demain nous appartient spoiler Mathilde et Ben ont disparu



