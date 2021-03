Ici tout commence : Greg fait son coming-out, Hortense sous emprise, ce qui vous attend jeudi 11 mars (épisode 94 en avance)

5 ( 3 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 94 qui sera diffusé le jeudi 11 mars, Hugues va continuer de manipuler Hortense, qui est totalement sous son emprise.



En effet, alors que Claire met encore une fois en garde Hortense contre Hugues, elle décide d’aller lui rendre son double de clés…



Mais sur place, Hugues trouve encore les mots pour la manipuler. Il lui fait même croire qu’il a des pensées suicidaires ! Hortense reprend ses clés et affirme qu’elle ne dira rien à ses amis.

Célia et Eliott décident d’en parler à Maxime. Il parle à Hortense, mais elle lui ment… Salomé pense qu’il faut trouver une preuve que Hugues est malsain pour lui faire un électrochoc. Célia et Eliott trouvent le double de clés de Hugues dans le casier d’Hortense…



De son côté, Lionel trouve une vidéo gay dans l’ordinateur de Greg. Il le confronte, Greg affirme ne pas savoir d’où elle vient. Lionel s’en prend alors à Eliott, il pense que c’est lui qui a envoyé la vidéo à Greg. Greg intervient et il avoue à son ami qu’il pense être gay !

Quant à Medhi, il montre ses croquis à Teyssier, qui lui dit qu’ils sont tous mauvais ! Il lui conseille pour son dessert signature de se baser sur un souvenir…

Rendez-vous jeudi 11 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

