Plus belle la vie en avance : la nouvelle maison des Belesta (vidéo PBLV épisode n°4237)

C’est une nouvelle vie qui attend les Belesta la semaine prochaine dans la série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, leur demande de logement a été acceptée et on va leur proposer de vivre dans une villa pilote basée sur la domotique.



Laetitia a passé une partie de la nuit à faire des recherches sur la domotique, ce qui ne l’a pas du tout rassurée. Kevin la convainc d’au moins visiter cette maison…



Kévin et sa mère vont donc visiter cette magnifique villa. Rien que de l’extérieur, Kévin est emballé ! Et surprise, Franck est électricien au service de la mairie et c’est lui qui leur fait visiter la villa.

Un extrait de l’épisode de PBLV 4237 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4237 du 16 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

