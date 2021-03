Ici tout commence : Greg ment encore, Théo découvre le secret de Marta, ce qui vous attend jeudi 25 mars (épisode 104 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 104 qui sera diffusé le jeudi 25 mars, Greg continue de mentir…



En effet, alors que Benoit apprend que Lionel a un alibi et qu’il ne peut pas avoir frappé son fils, il reste bloqué contre Lionel.



Benoit va trouver Antoine dans son bureau avec Greg, qui réitère ses accusations contre Lionel. Il affirme toujours qu’il l’a frappé et Benoit explique que Lionel a peut être payé Enzo pour avoir un alibi…

De son côté, Eliott tombe de haut en voyant que Greg s’est remis avec Charlène. Il est triste de voir qu’il fait tout pour cacher son homosexualité… Hortense pense qu’Eliott est amoureux et elle met en garde Charlène pour ne pas qu’elle souffre.



Et quand Greg se défile au moment de coucher avec Charlène, elle comprend et lui dit qu’il l’utilise pour cacher à ses parents qu’il est gay. Elle remarque des marques de coups sur le corps de Greg, qui refuse de lui expliquer…

De son côté, Clotilde félicite Marta pour ses progrès et elle lui confie la mission de concevoir une entrée pour la carte du restaurant ! Marta demande encore une fois l’aide de Kelly… Mais Théo les surprend et comprend que Marta a triché !

Rendez-vous mercredi 24 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

