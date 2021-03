Un si grand soleil : Florent alerte Bernier, Enric trompe Mo, ce qui vous attend jeudi 25 mars (épisode n°609 en avance)

3 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 609 qui sera diffusé le jeudi 25 mars, Florent va faire des pieds et des mains pour que l’affaire sur le meurtre de Mickaël ne soit pas bouclée.



En effet, alors que Cécile a décidé de boucler l’enquête, Florent ne l’entend pas de cette oreille.

Il appelle le procureur pour lui demander de dessaisir la juge Alphand car il y a conflit d’intérêts. Le procureur refuse et soutient Cécile, Florent menace de parler à la presse… Bernier l’appelle pour la prévenir de la demande de Florent mais il est convaincu qu’elle est intègre.



De son côté, Christophe ne se rend pas compte que le détective privé le suit partout. Florent reçoit les photos de ce dernier et connait un homme avec qui Christophe a discuté…

Chez L Cosmétiques, c’est le premier jour de Myriam. Et alors que Gary est au taquet, Myriam flashe sur… Enric ! Un coup de coeur réciproque et le soir, Enric raccompagne Myriam chez elle. Celle-ci n’hésite pas à l’inviter à boire un verre et à se mettre totalement nue ! Enric l’embrasse et trompe Mo…

Rendez-vous jeudi 25 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

