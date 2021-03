Ici tout commence : Hortense manipulée par Hugues, Greg quitte Charlène, ce qui vous attend mercredi 10 mars (épisode 93 en avance)

5 ( 3 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 93 qui sera diffusé le mercredi 10 mars, Hugues va manipuler Hortense pour la récupérer.



En effet, après que Teyssier l’ait frappé, Hugues amplifie ses blessures pour que Hortense soit aux petits soins…



Elle culpabilise car c’est elle qui a parlé à Teysssier et elle propose à Hugues d’aller chercher ses médicaments. Le soir, il lui envoie un sms pour qu’elle revienne car les médicaments ne sont pas efficaces ! Eliott et Célia expliquent à Hortense que c’est malsain et qu’elle doit couper totalement les ponts.

De son côté, Claire va elle aussi voir Hugues pour lui demander de ne plus mettre les pieds à l’institut et de se tenir à distance des élèves…



Greg n’encaisse pas la façon dont il a appris pour Hugues et Charlène. Il comprend qu’elle n’a pas tourné la page et décide alors de rompre.

Claire croise Laetitia à l’institut et la voit faire un bisou à Vincent… Elle interroge Laetitia, qui ment en expliquant qu’ils font un break et qu’elle va le récupérer. Claire se montre jalouse.

De son côté, Noémie comprend que les soeurs de Gaëtan ont triché à l’évaluation. Elles affirment que Noémie n’a pas de preuve tandis que Gaëtan lui dit de ne pas hésiter à leur mettre zéro. Noémie décide finalement d’annoncer que le sujet a fuité et qu’elle va faire repasser l’épreuve.

Rendez-vous mercredi 10 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

