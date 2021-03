Ici tout commence : Hugues se rachète, Kelly démasquée, ce qui vous attend mercredi 3 mars (épisode 88 en avance)

5 ( 4 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 88 qui sera diffusé le mercredi 3 mars, Hugues continue de faire chanter Claire…



Annonces



Annonces

En effet, il lui dit qu’il a les preuves pour la faire tomber à cause de l’achat de sa maison.



Annonces



Annonces



Annonces





Claire essaie quand même de protéger Hortense en s’assurant qu’elle n’a pas été abusée par Hugues. Hortense lui assure qu’elle était consentante… Guillaume propose de virer Hortense et de changer de comptable pour ne plus avoir à travailler avec Hugues. Claire refuse, elle propose de ne rien faire le temps que les choses se calment…

De son côté, Kelly a cuisiné à l’institut un entremet aux pommes. Clotilde réalise que des pommes ont disparu et qu’ils en manquent… Elle trouve que ça arrive de plus en plus souvent et veut que le coupable se dénonce. Marta découvre le gâteau de Kelly dans la chambre froide, elle a compris et la confronte. Elle demande à Kelly de se dénoncer sinon elle la balancera à Clotilde.



Annonces





Quant à Noémie, elle a des soucis avec Louane, qui refuse de s’attacher les cheveux et sous-entend qu’elle est raciste… Noémie en parle à Gaëtan, qui décide d’inviter Noémie à dîner pour la présenter officiellement à ses soeurs comme étant sa petite-amie. Les deux jeunes femmes ne semblent pas ravies…

Hugues donne rendez-vous à Hortense. Il lui annonce et lui montre qu’il a réussi à faire supprimer son profil sur le site d’escort. Et il lui montre la date et l’heure de création du profil. Ca ne peut pas être lui car il était en rendez-vous avec Antoine.

Rendez-vous mercredi 3 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés