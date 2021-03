4.9 ( 8 )



Annonces





« La stagiaire » saison 6 : retour des inédits dès le 23 mars 2021 sur France 3. C’est la bonne nouvelle du jour ! En tournage à Marseille durant l’été, Michèle Bernier et Antoine Hamel sont de retour pour une nouvelle salve d’inédits de votre série « La stagiaire ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« La stagiaire » saison 6 : demandez le programme

Constance Meyer (Michèle Bernier) retrouve les couloirs du Palais de Justice de Marseille pour une sixième saison et de nouvelles enquêtes aux côtés du juge Boris Delcourt (Antoine Hamel)

La 6e saison a pour thématique centrale le couple, la famille et les compromis qu’ils nécessitent ! Constance et Barth investissent une nouvelle maison et font la connaissance de leur voisin, surnommé XL, qui après avoir accidentellement causé la discorde dans leur couple, se liera d’amitié avec eux. Le couple de Boris et Solène sera mis à l’épreuve avec le retour de Ludo, l’ex de Solène et père de son fils Rapahël. Le procureur Quiring, lui, tombera amoureux …

Cette année encore seront abordés différents sujets comme : La rédemption d’un homme sorti de prison, la violence conjugale et ses conséquences, la réinsertion des jeunes en difficulté…



Annonces





Episode 1 « Espèce protégée »

Le corps d’un homme est retrouvé au fond d’un ravin. Tout indique que l’on a voulu faire croire à un accident. Constance et Boris découvrent que la victime était un homme déterminé : passionné de l’étude des oiseaux et fervent défenseur de leur protection mais surtout, un père célibataire, prêt à tout pour comprendre pourquoi son fils adolescent, le fuyait et avait une attitude étrange depuis quelques temps. Nos juges retracent les dernières heures de la victime pour comprendre ce qui l’a conduit à sa perte.

Retrouvez Michèle Bernier et Antoine Hamel dans « La stagiaire » dès le 23 mars 2021 sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés