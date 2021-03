Ici tout commence : Hugues séquestre Hortense, Laetitia ne digère pas, ce qui vous attend vendredi 19 mars (épisode 99 en avance)

3 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que ce soir votre épisode de « Ici tout commence » a été déprogrammé faute de conférence de presse de Jean Castex, vous avez hâte de savoir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 99 qui sera diffusé le vendredi 19 mars, Hugues séquestre Hortense chez lui.



Annonces



Annonces

Pour ne pas attirer l’attention, il prend le téléphone d’Hortense et envoie des messages à ses amis pour annoncer qu’elle est partie chez une amie à Montpellier…



Annonces



Annonces



Annonces





Eliott, qui a carrément bloqué le numéro d’Hortense dans son téléphone, s’en fiche. Mais Maxime et Célia, qui ont reçu son message, s’inquiètent. Ils ne comprennent pas qu’Hortense sèche les cours, d’autant qu’il y a la masterclass du père de Greg…

Pour la masterclass, Greg a la pression. Son père fonde beaucoup d’espoir en lui. Il en parle avec sa mère et lui confie qu’il a cuisiné avec un autre élève très créatif. Delphine conseille à Greg de se mettre en binôme avec Eliott. Il décide alors de planter Lionel pour faire équipe avec Eliott. Ils s’en sortent très bien tandis que Lionel et Marta manquent d’originalité et sont recalés.



Annonces





Charlène finit par s’inquièter pour Hortense. Elle l’appelle et contre toute attente, Hugues laisse Hortense décrocher. Elle en profite pour placer le mot d’urgence « mardi ». Charlène comprend qu’Hortense est en danger, elle prévient Claire et Maxime. Claire appelle la police avant de se rendre sur place avec Maxime. Hugues finit par libérer Hortense, qui le gifle.

De son côté, Laetitia ne digère pas d’avoir vu Vincent embrasser Claire. Elle compte se venger…

Rendez-vous vendredi 19 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés