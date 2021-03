Ici tout commence : Rose parle à Delphine, Benoit menace Charlène, ce qui vous attend lundi 29 mars (épisode 106 en avance)

5 ( 6 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton culinaire « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de découvrir ce qu’il va se passer, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 106 qui sera diffusé le lundi 29 mars, Rose va décider de parler à Delphine…



Annonces



Annonces

En effet, Rose est très inquiète pour Greg et en discute avec Antoine. Ils décident d’inviter Delphine à prendre un café.



Annonces



Annonces



Annonces





Rose confie à Delphine qu’elle pense que Benoit frappe Greg… Delphine n’y croit pas, elle est en colère face à ces accusations et s’en va en claquant la porte ! Rose pense qu’il n’y a qu’une solution : que Delphine voit les marques sur le corps de son fils ! Elle demande à Charlène de l’aider en faisant des photos…

Charlène va dîner chez les Delobel et passe la nuit avec Greg. Elle en profite pour faire des photos mais Greg se réveille. Il les supprime et la fout dehors ! Charlène croise Benoit en partant, elle lui dit qu’elle sait qu’il frappe son fils… Benoit la retient et serre fort son bras, il est menaçant…



Annonces





Théo assume devant Antoine et Clotilde : il continue de s’accuser en disant qu’il a cuisiné pour Marta. Les deux élèves sont sanctionnés, Théo va devoir nettoyer la cuisine pendant un mois tandis que Marta va devoir reproduire une recette d’Auguste. Kelly propose de l’aider mais cette fois Marta refuse. Théo l’encourage.

Au restaurant, Claire demande aux élève de cuisiner pour la carte avec pour thème « la cuisine dans 10 ans ». Une entrée et un plat seront retenus. Maxime veut surprendre, il réussit une entrée à base d’insectes qui séduit Claire. Son entrée est retenue pour la carte !

Rendez-vous lundi 29 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés