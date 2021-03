5 ( 6 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 14 mars 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



« Sept à huit » du dimanche 14 mars 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 life », un milliard de colis expédiés l’an dernier en France, plongez dans les coulisses des sociétés de livraison où certains paquets se perdent à jamais…

Et dans « 7 à 8 », la mort d’Alisha 14 ans, retrouvée noyée dans la Seine. Un drame entre adolescents, rivalité et harcèlement sur les réseaux sociaux.

Des villas sur pilotis à 3.000 euros la nuit. À Bora-Bora, en Polynésie, 4 palaces se disputent une clientèle d’ultra-riches.



Et dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, retrouvez Alain-Fabien Delon. Comment exister quand on a grandi dans l’ombre d’un mythe, être acteur quand on est le fils d’un monstre sacré du cinéma ?

📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/jE5zQNV2zU — Sept à Huit (@7a8) March 14, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 14 mars 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

