« Les 12 coups de midi » : c’est quoi ce nouvel indice rouge et blanc sur l’étoile mystérieuse ? Pas mal de choses à vous dire à propos du jeu quotidien de TF1 « Les Douze coups de midi ». Aujourd’hui un nouvel indice a commencé à apparaître, Bruno a encore gagné, et Jean-Luc Reichmann l’a encore privé de son cahier de révisions…



Nouvelle victoire de Bruno aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi »

Et on commence par la nouvelle victoire du beau et sympathique Bruno. Aujourd’hui victoire à 1.000 euros, dont 500 pour sa cagnotte, et surtout une qualification pour une 66ème participation.

Demain Bruno débutera l’émission avec 287.905 euros dans sa cagnotte. Pour ceux qui nous demandent régulièrement des détails sur le montant de cette cagnotte, notez que Bruno a réellement gagné 192.850 euros, le reste étant constitués des cadeaux de la vitrine.



« Les 12 coups de midi » : c’est quoi ce nouvel indice rouge et blanc sur l’étoile mystérieuse ?

Et aujourd’hui la fameuse étoile de midi a accepté de dévoiler le début d’un nouvel indice. Il est rouge et blanc et de forme circulaire…. Et même s’il n’est pas entière dévoilé, Bruno a tapé juste : il s’agit bien d’un pot, d’une boîte et/ou d’un seau de pop-corn. Vous l’appelez un peu comme vous voulez…



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Et avec ça Bruno semble persuadé que le personnalité recherchée a un rapport avec le cinéma. Et il a proposé aujourd’hui sans succès le nom de Halle Berry.

Récap des indices :

– en image de fond, un studio photo

– des chaînes qui, selon la page Facekook « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » n’existent pas sur la photo originale.

– un chaton

– un pot/seau de pop-corn

Les noms déjà proposés pour l’étoile mystérieuse

Jacques Chirac, Nikos Aliagas, Bérénice Bejo, Henri Salvador, Jacques Dutronc, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Elisabeth Taylor, Karl Lagerfeld, Antonio Banderas et Halle Berry.

« Les 12 coups de midi » vidéo replay

Et comme chaque jour presque, la petite vidéo replay qui va bien. Aujourd’hui, Jean-Luc Reichmann a nouveau tenu à souligner l’incroyable travail de préparation de Bruno qui ne performe pas par hasard… Regardez ces images.

►► Pour le replay intégral de l’émission, rendez-vous durant 7 jours sur la page dédiée de MYTF1.



Audience : toujours au top

Côté audimat, le jeu continue de réaliser d’excellentes performances chaque midi. Hier vous étiez ainsi 3.6 millions de téléspectateurs à répondre l’appel (pda 35%).

📊[AUDIENCES] 👏Excellentes audiences pour les @12Coups_tf1 hier: 🌟 3.3M de tlsp

🌟 35% auprès des 4+

🌟 22% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/qT8YDgCSGN — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) March 25, 2021

Prochain rendez-vous avec les « 12 coups de midi » demain, vendredi 26 mars 2021, dès 12 heures sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1/

Alors qu’il reste encore beaucoup de cases, Bruno va réitérer l’exploit de trouver l’étoile mystérieuse bien avant la fin ?

