Ici tout commence : Greg frappé par son père, Clotilde démasque Marta, ce qui vous attend vendredi 26 mars (épisode 105 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 105 qui sera diffusé le vendredi 26 mars, Rose va comprendre que Greg se fait frapper par son père !



En effet, alors que Charlène a vu les marques de coups dans le dos de Greg, elle se confie à Marta mais lui fait promettre de ne rien dire…



Mais Rose, qui doute de plus en plus de Benoit, interroge Charlène. Elle lui confie son inquiétude pour Greg et lui demande si elle a remarqué quelque chose… Charlène finit par lui avouer ce qu’elle a vu !

Plus tard, Rose remarque une trace de sang dans le dos de Greg, elle veut s’occuper de lui mais il refuse. Elle se rend dans la maison louée par les Delobel et parle à Delphine… Celle-ci avoue que son mari est un sanguin et Rose découvre une ceinture pleine de sang cachée dans le canapé ! Elle comprend que Greg est battu par son père et décide d’aller en parler à Antoine.



De son côté, Clotilde a de gros doutes sur Marta après l’épisode de l’entrée dont elle ne connaissait pas les ingrédients. Elle est convaincue que quelqu’un l’aide et pour la démasquer, elle lui demande de cuisiner son entrée devant elle. Marta fait n’importe quoi et Clotilde l’accuse d’avoir triché. Elle lui demande qui l’a aidée, Marta refuse de parler et risque de se faire exclure de l’institut ! Théo décide de se dénoncer, il dit que c’est lui qui a aidé Marta…

Rendez-vous vendredi 26 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

