Pierre Ménès : au coeur d’une vive polémique, il sera l’invité de TPMP ce soir

Pierre Ménès est au coeur d’une très vive polémique après la diffusion du documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » diffusé hier sur Canal +.



Un documentaire au cours duquel Marie Portolano a recueilli différents témoignages de femmes journalistes exerçant ou ayant exercé au sein de rédactions sportives. Et d’y évoquer le mépris la remise en cause de leurs compétences, les vexations, les remarques déplacées, le harcèlement et/ou parfois les agressions auxquelles

Pierre Ménès au coeur d’une très vive polémique, pourquoi ?

Et s’il y a polémique, c’est parce que le site Les Jours a publié dans la foulée un article qui laisse supposer que Canal + aurait coupé certains passages du documentaire afin de protéger Pierre Ménès.

Il est notamment question d’une scène qui se serait déroulée sur le plateau du « Canal Football Club » et cours de laquelle, hors antenne mais en présence du public venu assister à l’émission, il aurait soulevé la jupe de Marie Portolano puis lui aurait attrapé les fesses



Autre scène évoquée, toujours sur le plateau du « Canal Football Club ». En 2011 il aurait embrassé Isabelle Moreau longuement sur la bouche.

Depuis c’est un véritable déferlement sur les réseaux sociaux, le hashtag #PierreMenesOut ayant été en top tweet toute la journée. Et avant même de connaître tous les tenants et aboutissants de cette « affaire », les internautes réclament à Canal + son éviction pure et simple.

Pierre Ménès et les séquences non diffusés ce soir dans « Touche pas à mon poste »

Ce soir Pierre Ménès sera l’invité de TPMP afin de donner sa version. Notez que dans un tweet, l’équipe de TPMP annonce qu’elle diffusera en exclusivité l’intégralité des séquences qui n’ont pas été diffusées dans le documentaire et qui auraient donc été censurées selon le site Les Jours.

Pierre Ménès sera ce soir dans #TPMP après les réactions suscitées par le documentaire #JeNeSuisPasUneSalope. 👉 Nous vous montrerons en exclusivité l’intégralité des séquences qui n’ont pas été diffusées dans le documentaire. ⏰ Ce soir dès 19h10 sur @C8TV ! pic.twitter.com/FxtbccEX12 — TPMP (@TPMP) March 22, 2021

Une autre séquence refait surface

Notez que depuis une autre séquence a fait surface sur la toile. On y voit Pierre Ménès embrasser de force la chroniqueuse de TPMP, Francesca Antoniotti.

Particulièrement sollicitée, cette dernière a décidé elle aussi de venir s’exprimer sur le plateau de « Touche pas à mon poste »…

« Je reçois énormément de messages suite à la vidéo qui a refait surface cette nuit. Ils sont extrêmement bienveillants et je vous en remercie du fond du cœur. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je m’exprimerai ce soir en direct sur @TPMP . Merci à tous » a t-elle ainsi publié sur son compte Twitter officiel.

Je reçois énormément de messages suite à la vidéo qui a refait surface cette nuit. Ils sont extrêmement bienveillants et je vous en remercie du fond du cœur. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je m’exprimerai ce soir en direct sur @TPMP . Merci à tous. — Francesca Antoniotti (@Francesca_Cheka) March 22, 2021

