Ici tout commence : Mehdi apprend la vérité, Claire quitte Vincent, ce qui vous attend mardi 23 mars (épisode 102 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que ce soir vous aviez deux épisodes à la suite de votre série de TF1 « Ici tout commence », vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 102 qui sera diffusé le mardi 23 mars, Mehdi va apprendre la vérité sur la recette et Teyssier.



En effet, Mehdi annonce à Noémie qu’il veut reprendre sa recette de pastillas. Noémie décide de lui dire la vérité au sujet de la recette que Teyssier lui a suggéré, qui appartenait à Amandine…



Mehdi est très déçu, il se sent trahi par ses profs et se confie à Maxime. Ce dernier lui conseille de continuer à travailler sur son dessert avec Noémie.

De son côté, Laetitia met sa vengeance à exécution. Elle confie à Clotilde qu’elle est sortie avec Vincent mais que maintenant il est en couple avec Claire ! Sous le choc, Clotilde est remontée contre Claire et elle a l’impression qu’elle lui vole sa vie… Clotilde refuse d’en parler avec Vincent de peur qu’il se fasse des idées mais elle va trouver Claire…



Du coup, Claire annonce à Vincent qu’elle le quitte. Elle lui dit que c’est fini et lui précise que Clotilde est au courant.

Quant à Greg, il est mal et ne sait plus quoi faire. Son père va voir Antoine pour exiger des sanctions contre Lionel tandis que de son côté, Eliott déprime. Greg confronte Lionel, il lui reproche d’avoir fait l’ami tolérant avant de finalement le dénoncer à son père. Lionel assume et dit ne rien regretter, il ne veut plus lui parler.

Et alors que les parents de Greg décident de l’installer dans leur villa de location pour l’éloigner de Lionel, Greg avoue à son père que c’est Lionel qui l’a frappé…

Rendez-vous mardi 23 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

